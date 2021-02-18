性騷擾誰是受害者？雞排妹VS翁立友民調出爐

「性感女神」雞排妹(鄭家純)日前勇揭主持尾牙時，先後遭到翁立友襲臀及該公司老闆低級言語騷擾，不僅引發輿論，也掀起一波「#Metoo」告發潮，期間翁立友曾出面開記者會，雞排妹本到場想面對面溝通，卻遭對方閃避而無果，近日她上談話性節目，見同台的名嘴陳揮文大罵翁立友，卻越聽臉色越難看，最後甚至出言回嗆，到底發生什麼事？

雞排妹與陳揮文在《鄉民大會》節目同台，自然聊到女方受到性騷擾的大事件，陳揮文一開口就將矛頭指向翁立友，直呼看他開記者會快被搞瘋，理由是翁立友說不能要求雞排妹道歉，只能要求她提告，讓陳揮文覺得荒謬，而眾所周知當天現場翁立友助理有錄影，陳揮文認為應該公開影片，「你就播出來，雞排妹當場就變成豬排妹了，你播出來她就倒了，你為什麼不播呢？」，還說翁立友要女方提告，但雞排妹又不告，直呼：「這個戲我真的是看不懂」。

陳揮文還拿張花冠告陳明文性騷擾案當例子，表示雞排妹不告是對的，但理由是他覺得司法會看人，直言：「台灣的司法不能相信」，又說雞排妹跟翁立友雙方的說法與訴求，跟社會新聞及法律規定相反，直呼這就是屬於演藝圈的新聞，兩個都喊自己是被害者，也都要求對方道歉，強調自己也霧裡看花無法作裁判，但請大家不要被個事件誤導，「你不要以為他們講的是對的，我講的才是對的」，奉勸如果受到委屈，「你要去告」。

雞排妹聽了陳揮文一番話，只能苦笑，甚至聽到他鼓勵受害者勇敢提告那段，直接翻白眼，冷言表示其實聽到很多上年紀的男性長輩，說出過這樣的言論，「我不意外，但是我也體恤他們在這種父權社會下長大吸收的養分，會有的價值觀就是這樣，我們就是彼此尊重」。

(中時新聞網)