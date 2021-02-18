圖為家登精密研發的光罩盒。（南科提供／李宜杰台南傳真）

圖為家登精密研發的晶圓載具。（南科提供／李宜杰台南傳真）

家登精密工業股份有限公司專門提供半導體製程傳載解決方案，為台灣半導體產業邁向先進製程的重要供應鏈，也是本土廠商高值化轉型的範例，自2010年9月核准進駐南科園區，今日獲得南科管理局表揚。

家登精密以傳統模具開始創業，並由塑膠外殼模具CNC加工轉型跨入半導體產業，替客戶提供光罩傳載解決方案，至今已成為世界級供應商，獲得國內外半導體廠商認證，目前公司集團員工人數超過350人，2019年營收超過23億元。家登精密亦陸續取得國家產業創新獎、中小企業創新研究獎、國家磐石獎及台灣精品獎等殊榮，並通過台灣智慧財產管理規範（TIPS）基礎驗證，加強公司資訊管制及強化專利系統。

家登精密於2010年9月核准進駐南科園區，南科管理局提供一站式服務協助廠商順利量產，亦持續輔導公司研發下世代關鍵技術。公司除獲得科技部「奈米級半導體晶圓及EUV光罩載具研發計畫」，亦獲得南科管理局「智能化極紫外線光罩傳載盒（EUV Pod）生產即時檢測與履歷系統設計開發」，在研發半導體先進製程載具之產品過程，提升生產製程自動化、智能化檢測及生產履歷分析等能力，預計可大幅降低50％成本、提升20％產品生產量率。

另在南科管理局「家登精密AS9100D航太認證計畫」計畫補助之下，公司順利通過AS9100D航太認證，公司運用精密加工優勢技術，正式跨入航太產業，預計2021年能夠展現成果。

公司由傳統製造轉型到半導體、航太產業的發展軌跡，是台灣本土廠商高值化轉型的範例，而公司過去曾參與國際18吋半導體設備製程研發，並於南科廠開啟18吋晶圓傳送盒生產線，所以公司本身也定位為「全球關鍵材料創新技術的整合服務商」。雖然18吋晶圓傳送盒市場需求未如預期，但其累積的技術量能，讓家登精密不斷精進產品技術，獲得越來越多客戶肯定。

該公司目前為全球唯二能夠提供半導體EUV先進製程光罩盒之廠商，南科園區為全球最大半導體先進製程基地，家登精密對於先進製程之發展及競爭力提升功不可沒。

家登精密也看好AI、5G及物聯網發展，將推動半導體市場需求持續成長，公司預期營收也將隨之成長。關於台灣半導體先進製程發展，家登公司不會缺席，也會持續扮演好供應鏈助攻角色，協助台灣半導體產業保持國際競爭優勢。

(中時 )