兩位年僅15歲的美少女蔡中泠（右）與雷言夏（左）寫春聯義賣，更將所得全數捐給安德烈慈善協會，中為安德烈慈善協會執行長羅紹和。（翻攝羅紹和臉書）

受新冠肺炎肆虐，許多弱勢家庭過得更加困苦，安德烈慈善協會執行長羅紹和在臉書上透露，2名15歲的美少女寫春聯義賣，一共募得6萬4800元，並將 所得全額捐出。據了解，這兩名美少女的身分相當不簡單，其中一位是名作家蔡詩萍的女兒，另外一位則是廣告圈知名人士雷建中與王國花的閨女。

安德烈慈善協會執行長羅紹和17日在臉書表示，為了讓弱勢族群能過上幸福的農曆春節，於2月6日於「森大．青鳥書店」舉辦春聯義賣會，而義賣會上負責揮毫的兩位女子僅15歲，更將義賣所得共計6萬4800元全數捐給安德烈慈善協會。

在蔡詩萍（右）的陪同下，兩名少女將義賣所得全數捐給安德烈慈善協會。（翻攝羅紹和臉書）

而這兩位美少女的父母大有來頭，其中一位美少女為蔡中泠，則是知名作家、媒體人蔡詩萍與名主持人林書煒的小女兒；另外一位美少女則為雷言夏，其父母則是廣告圈知名人士雷建中與王國花。

羅紹和相當感動地說道，「兩位人美心美的同學自小受到父母親的悉心栽培，除了美學素養，在音樂、文學及在校成績各方面都有優異表現，對於藝術公益活動亦十分投入。」

羅紹和指出，兩位美少女自從2020新冠肺炎大爆發以來，看到許多弱勢家庭受疫情影響，造成生計更為困難，於是興起了寫書法春聯義賣的念頭，她們在父母親的鼓勵下，希望能為弱勢家庭盡一點心力。

不少網友也在臉書留言討論，直呼「現在能有這種愛心想法的年輕人太少了，爸媽教得好」、「人美心更美」。

(中時新聞網)