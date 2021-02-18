車主回覆的紙條內容讓原PO氣炸。(圖取自爆廢1公社)

太過分！一名女網友今(18日)在臉書分享，這段期間店面暫停營業，休息了21天，結果回來開店準備做生意時，店門口冒出一台機車，「我休21天他停20天」原PO好意提醒，在機車上貼紙條告知對方龍頭別鎖，旁邊有車位的話就會幫忙移動，沒想到隔不久車主貼出一張紙條回嗆，內容令人傻眼，原PO看了更開嗆，「擺明欺負人嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，店面放長假休了21天，昨日先到店面準備時，看見一台機車大搖大擺的停在店門口，對方一口氣停了20天，眼看快到營業日期，原PO昨日上午就在車上留了張紙條，客氣提醒「不好意思，18日要營業，造成不便請見量，龍頭不要鎖，若旁邊有車位我會幫您移，感恩」。

沒想到昨日下午車主同樣在車上貼紙條回應，不過內容卻令原PO傻眼，「請勿任意移動此車，或毀損情況發生，若有移動會報警處理，並恐有觸法之虞」，車主強硬態度讓原PO氣炸，直說有些人就是太過分，「我只要求龍頭別鎖，若旁邊免費的停車位有位子，就幫他牽過去，結果他貼這張紙條回我，擺明欺負人嗎？」

貼文發出後網友們砲火猛烈，認為該車主太過分，「一天拍一張檢舉，看他要停幾天」、「先檢舉他騎樓停車，送張紅單給他」、「直接聯繫警察來處理」、「不用氣，如果是違停就檢舉，不用碰到車子」、「好聲好氣跟他講，結果死賴不走，那也不用跟他客氣什麼了」、「單純移動不會有什麼觸法之處，有毀損請他舉證，嚇外行人很會」。

(中時新聞網)