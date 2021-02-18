韓國金融監督院 (Financial Supervisory Service,FSS)最新數據顯示，2020韓國股市大好，也帶動股票初次公開發行(IPO)市場。根據統計，2020年IPO市場規模較2019年大增40％以上。

韓國FSS指出，2020年IPO整體收益為4.5兆韓元約40.7億美元，年增率為40.6％。不過，2020年IPO公司家數為70家，要比2019年的73家還要再少3家。

FSS認為，IPO市場收益得以擴大，要感謝紅遍半邊天的BTS防彈少年所隸屬經紀公司Big Hit娛樂，SK生物製藥(SK Biopharmaceuticals)與電玩遊戲業者Kakao Games等這些當紅炸子雞公司，才能吸引投資人關注IPO市場。

2020年7月，SK集團旗下的SK生物製藥先上場進行IPO後，10月Big Hit娛樂的IPO又再次吸引韓國投資人眼光。

(時報資訊)