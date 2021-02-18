國內揮之不去的新冠傳染病陰影，壓抑了市場買氣，韓股周四收黑；科技股則追蹤了華爾街隔夜因通膨擔憂而來的下滑。韓元持平；基準債券殖利率下滑。
周四南韓KOSPI指數收跌47.07點或-1.50%，為3086.66點，為1月29日近三周以來最大跌幅。韓股在周三跌0.93%。
晶片相關個股表現不佳。三星電子跌1.32%，報8.21萬韓元；SK海力士跌3.08%，報12.60萬韓元。其他重量級個股，樂金化學和網路公司Naver分別跌1.9%和1%。
投資人對南韓疫情情勢仍不敢大意，周四新報621名單日確診者，與前一日相同，都在近39日的高位。
外資今日在主板賣超8589萬韓元(約7.74億美元)。
韓元在境內結算平台為持平，1107.6韓元兌一美元，前一日為1107.5韓元。離岸結算平台來到1107.4韓元兌一美元。
最具流動性三年國債殖利率跌0.1個基點，來到0.985%；基準十年期的殖利率跌0.8個基點，為1.854%。
(時報資訊)
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