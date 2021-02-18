今年9月就要滿40歲的美國女網名將小威廉絲（Serena Williams），今天在2021澳洲網球公開賽女單4強3比6、4比6飲恨2018年美國網球公開賽女單決賽擊敗過她的日本球星大坂直美，賽後記者會上，小威似乎對澳網依依不捨，最後含淚離開媒體室。

今天賽後離開拉沃球場時，小威廉絲將手放在胸前致意，現場球迷起立歡呼歡送她，記者會上被問當時她在想什麼，小威回應：「我也不知道。澳網球迷實在太棒了，很開心看到比賽重新開放觀眾進場。」

現場媒體追問，把手放在胸前是否代表跟這項大賽說再見，小威說：「如果我要告別，肯定不會跟任何人說。」

這次和大坂交手，小威發生了24次非受迫性失誤，是她在澳網最多失誤的一次，小威在Instagram發文表示：「致墨爾本及我的澳洲球迷：今天真的不是很理想的結局和表現，但就是發生了。我很榮幸在你們面前比賽，你們的支持、鼓勵，我真希望今天可以獻給你們更好的表現。對在座每一位我都心懷感恩，我愛你們、敬佩你們。」

(中時 )