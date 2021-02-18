媒體報導白宮高層致函經濟部長王美花、感謝台灣助紓解車用晶片荒，對此，王美花18日表示，有看到這報導，但她目前沒有收到信、不清楚內容，無法評論，我們的廠商都了解車用晶片的需要，也都努力在生產，業界這部分很努力在處理，據她了解，在開完會後，全球車廠有得到改善，但「這是長期問題」，因為高度運算、5G、電動車都讓晶片需求增加。

全球車用晶片荒，台灣晶圓大廠喬出產能後，又遇到美國德州因暴雪而大斷電，外界預料可能會會加劇晶片荒的情況。王美花解釋，晶片需求不足是確定的事情，但目前德州晶片公司遇到的是短期氣候問題，相信很快可以恢復。

至於「晶片換疫苗」的議題，王美花表示，疫苗購買由指揮中心負責，疫苗的採購是由中央流行疫情指揮中心、衛福部部長陳時中負責，這跟晶片供應確實是兩個不同的機制，車用晶片不足導致整個大產業的大問題，經濟部是用協助的想法對全球產業能夠有幫忙。

王美花說，「這是一個想法，但實在不適合來講晶片換疫苗」，這是完全不同的商業機制，晶片的問題也凸顯台灣的角色、台灣怎樣努力對重要產業有幫助，我們也是做到讓全世界看到台灣的關鍵角色。

(工商 )