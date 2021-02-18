半導體產業全線產能吃緊，電子通路幸分一杯羹，包括大聯大（3702）、華立（3010）、豐藝（6189）、安馳（3528）、茂綸（6227）等5檔個股元月營收皆繳出單月歷史新高成績，表現不斐。

龍頭大聯大受惠遠距辦公、遠距教學成為疫後新常態，筆電、PC、手機、網通暨周邊設備、伺服器及雲端等硬體出貨持續暢旺，半導體晶片及相關電子零組件需求強勁及下游廠商過年照常開工等因素，元月營收首度站上600億元大關，達613.31億元，月增11.52％、年增54.81％。

另外通路二哥文曄（3036）元月營收同樣繳出375.31億元成績，月增6.20％，年增51.72％，同樣創下歷年單月次高，僅次去年11月的390.86億元。

業績報喜帶動股價向上表態，除安馳因漲多回檔外，電子通路18日齊步走揚，半導體材料暨通路業者華立大漲3.08％，成功站上80元價位。威健、益登、弘憶股也皆有逾2％漲幅，崇越、至上、增你強、豐藝、文曄、大聯大、敦吉等個股也全面收紅。

(工商 )