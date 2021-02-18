ViewSonic宣布榮獲Intel夥伴聯盟計畫（Intel Partner Alliance Program）中最高級別的Intel鈦金級合作夥伴大獎。這項大獎彰顯了ViewSonic與Intel策略聯盟的重要性，同時肯定ViewSonic智慧互動電子白板解決方案在教育與商用市場的卓越表現。

ViewSonic台灣區總經理黃金得表示，我們很高興能成為Intel夥伴聯盟的重要成員，這次的獲獎是一項重大的里程碑。在過去兩年多的合作中，ViewSonic與Intel攜手提供創新的解決方案，共同推動企業與教育的數位轉型，滿足從會議室至教室的數位需求。展望未來，我們將持續深化雙方合作，結合ViewSonic與Intel最先進的解決方案，為客戶帶來更多的價值。

ViewSonic運用先進的視訊解決方案改進遠距學習與遠距工作的體驗，並透過Intel人工智慧（AI）與深度學習技術提升教育科技解決方案，其創新與成果獲得認可，因而獲得Intel夥伴聯盟會員的最高等級—鈦金級合作夥伴的殊榮。身為鈦金級的合作夥伴，ViewSonic未來將運用Intel提供的專屬資源，為客戶提供最先進的產品及解決方案。

ViewSonic自2018年起與Intel展開合作，為現代化的工作環境與教室研發先進的互動式電子白板與數位白板方案。最新的合作為ViewSonic甫推出搭載AI技術的myViewBoard Sens，該裝置整合了Intel的OpenVINO工具包，並搭配臉部表情偵測與情緒辨識功能，可應用在教育科技中，為台上的講者或教師提供即時分析資訊。此外，ViewSonic的ViewBoard智慧互動電子白板，也獲得Intel IoT Market Ready Solutions（Intel IMRS）認證，另外也在Intel Unite解決方案平台上提供myViewBoard數位白板功能，增進簡報的互動。

(工商 )