為了向站在防疫第一線、照顧全民健康的醫護人員致敬，王道銀行（O-Bank）即日起針對醫療機構薪轉戶推出專屬金融優惠方案，提供刷卡現金回饋最高4％、機器人理財平台使用費一折、信貸申貸優惠等，更致贈暖心茶點到醫院，用行動力挺辛苦的醫護人員。

王道銀行於即日起至2021年3月31日止，針對醫療機構薪轉戶推出專屬金融優惠方案，包括：敏盛綜合醫院、彰濱秀傳紀念醫院、國仁醫院等。上述醫療機構員工於活動期間持王道銀行簽帳金融卡於任一網路通路刷卡消費，除了可享既有國內外不限通路無上限之1％現金回饋外，刷卡累計消費滿3萬元以內，享加碼回饋1％；累積消費滿3萬零1元至6萬元，享加碼回饋2％；累積消費6萬零1元以上，加碼回饋3％，故最高可獲得現金回饋共4％。

針對醫護人員的資金需求，王道銀行亦於同期間推出醫護人員專屬信貸優惠方案，提供手續費近四折的優惠，折扣後申貸手續費僅需新台幣3,000元，申貸利率最低1.98％起，採一段式本息均攤的方式計算，每月還款金額固定，貸款額度最高新台幣350萬元，還款期限最長7年。此外，王道銀行亦同步推出醫護人員專屬的機器人理財優惠，凡上述機構員工所持有的機器人理財投資，不限投組數及投資金額，於2021年4月1日至9月30日期間皆享有平台年使用費一折的優惠，該期間的年費率只需投資組合淨資產總額的0.1％。

此外，為慰勞新年期間仍辛苦堅守崗位的醫護人員，王道銀行於農曆新年假期過後舉辦「點點心暖暖心」活動，贈送暖心下午茶到敏盛綜合醫院、彰濱秀傳紀念醫院以及國仁醫院等，院方分別由敏盛綜合醫院劉宜廉院長、秀傳紀念醫院黃士維院長、譚台笙醫療副院長及陳茂文行政副院長、國仁醫院吳諺廷行政副院長代表，而王道銀行則由李芳遠總經理、林一峰企金長、劉熾原個金長代表，透過視訊交流的方式，向醫療院所共近3,000名的醫護同仁致敬。

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