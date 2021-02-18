低利率時期，如何用較便宜的保費，買到足夠的保障？金管會18日宣布四大措施，即2021年上半年將進一步拉高小額終老保單額度，每人可買三張、最高保額70萬元；第二是強化與相關部會及各縣市合作，提供榮民眷屬、中低收入者微型保單。

第三是7月將上線的退休平台，將上架定期壽險、簡易型重大傷病險，附加費用率降低及免佣金費用；第四是推動第六回合生命表，有助壽險費率降低。

強調每人一生必買、生命最後一哩路保障的小額終老保單，一開始推出是每人限購一張、保額最高30萬元，2019年擴大到每人限購二張、最高保額拉高到50萬元，但考量到國人平均保額已拉高到70萬元，因此保險局局長施瓊華表示，上半年將再進一步拉高小額終老保單的額度，規劃拉高到第三張、最高保額70萬元。

施瓊華表示，鼓勵各壽險公司特別針對55歲以上族群，推動小額終老保單，讓一些中高齡者不會因保費太貴，買不到最基本的保障，小額終老保單在附加費用上相對便宜，保單利率也比一般利率高，保費也會比較便宜。

另外在退休平台上也會增加保險商品，初期是定期壽險及簡單版重大傷病險，搭配第六回合生命表，施瓊華表示，民眾可以用比一般保單的保費稍為降低的情況下，買到保障型商品，讓年輕人或有需求的人找到想要的保險。

(工商 )