新竹一名OL阿雅（化名），前往一間按摩工作室進行腳底、全身按摩，孰料葉姓按摩師竟色心大起，不但用下體磨蹭阿雅臀部，甚至命令她將臀部翹高，以電動按摩器處碰大腿、下體，阿雅瞄到按摩師下體微凸、褲子還濕濕的，嚇得立刻藉故離開，卻驚嚇到邊騎車邊崩潰痛哭。新竹地院審理後，依強制猥褻罪判葉男有期徒刑10個月，可上訴。

根據判決書，阿雅2019年7月滑臉書看到按摩工作室資訊，加LINE後預約隔天腳底、全身按摩2小時。阿雅指控，一開始按腳跟肩頸都還正常，但之後葉男開始多次處碰她的胸部，還把她的手在他的生殖器上來回移動。

阿雅表示她瞄到葉男褲檔有點凸凸的、且褲子是溼的，便用握拳抵抗。更誇張的是，葉男還命令她趴在按摩床上將屁股翹高，從背後以電動按摩器多次觸碰下體、臀部。

阿雅藉口上班時間到了匆匆離開，但受到驚嚇情緒難平，邊騎機車邊哭。她打打電話向男友哭訴，男友陪她一起找葉男質問。事後阿雅還到市政府社會處進行10次心理諮商。

葉男堅決否認犯行，辯稱自己是正常按摩，有用電動按摩器按摩阿雅臀部、大腿、腰部，沒有用電動按摩器碰觸對方下體等行為。因為覺得對方是來亂的，不想再造成後續麻煩就退錢。

新竹法官不採信葉男說詞，認為他為逞其私慾，嚴重侵害對方身心健康，且否認犯罪，犯後毫無悔意，依犯強制猥褻罪判處有期徒刑10個月。可上訴。

(中時新聞網)