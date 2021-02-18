虎尾鎮農會下屆理監事會改選競爭白熱化，針對該農會2月1日召開理監事候選人資格審查小組會議是否合法，雲林縣府表示，當天審查小組會議符合出席委員通半數始得開會的規定，且縣府依規定指派人員列席，該審查會議具合法性，也已於2月9日函文虎尾鎮農會。

虎尾鎮農會2月2日函文雲林縣府農業處協助審查與認定理監事候選資格。

縣府農業處於2月9日回覆，鎮農會2月1日召開理監事候選人資格審查小組會議，是依「農會理監事候選人實際從事農業資格認定及審查辦法」規定組成的7人小組，當天符合出席委員過半數始得開會的規定，且縣府依規定指派人員列席，因此該審查會議具合法性。

農業處指出，該處業務科長2月1日列席審查小組會議時，針對1月26日審查小組會議結果發出的通知申復公文内容使用「有疑慮」字眼，旨在請小組會議確認該次登記理監事者的審查結果是「不合格」或「有疑慮」，並未判定該次會議屬「並非合乎行政程序的正式會議」，亦非指會議「有疑慮」。

農業處表示，復經會議主席聲明那些資格「有疑慮」的登記參選理監事者為「不合格」，當天會議最終也完成合格者的號次抽籤；倘虎尾鎮農會會對選舉租序仍有争議，應依農會法第49-2條：「農會選舉成罷免诉訟及總幹事聘、解任程序，除有關假感分之規定外，準用民事訴訟法之規定。」處理。

(中時 )