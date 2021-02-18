統一獅去年季中選秀第一指名選進的內野手林子豪，之前在隊內熱身賽開轟，春訓好狀態也獲得總教練林岳平肯定，認為他是可能較早上一軍的新秀。

去年獅隊在一壘位置嘗試了許多人選，今年春訓在內野位置做出不少變動，老將陳鏞基盡可能固定鎮守一壘，原本以一壘為主的吳桀睿、潘傑楷移往三壘，另外還有郭阜林、施冠宇、林子豪可以守三壘。

林子豪日前在隊內熱身賽曾經開轟，林岳平認為，他春訓狀況很好，全程都有跟上球隊的進度，之後的對外熱身賽，會讓他下場比賽，「他是我們評估可能較早可以試著在一軍、面對各隊一軍外籍投手的新人。」

對於生涯首個春訓，林子豪做足準備，在春訓開始前自己先到訓練中心進行1對1訓練，就是要增強身體素質，加上高中時期的訓練量，讓他能夠負擔職棒的環境。

「其實練的東西跟高中差不多，但職棒更重質，教練也有給予一些打擊提醒。」對於自己目前的狀況，要能達成開季一軍的目標應該不難，林子豪說：「開季一軍本來就是我的目標，我知道三壘很競爭，但就是把自己準備好，等教練叫我上場時把平常練習的發揮出來。」

(中時 )