新竹縣政府文化局為了推廣閱讀，推出借閱冊數滿3本，即可兌換限量悠遊卡借閱證。（莊旻靜攝）

新竹縣公共圖書館為了推廣閱讀，去年11月配合閱讀節活動，年度借閱量達50冊讀者，可兌換限量悠遊卡借閱證，為擴大鼓勵讀者，新竹縣政府文化局近日降低兌換門檻，現場借閱滿3本以上書籍，即可兌換。

新竹縣文化局為了推廣縣內閱讀，推出年度借閱冊數滿50冊的讀者，即可兌換限量悠遊卡，為成人1萬張、幼兒1萬張，可憑身分證明文件，至文化局圖書館兌換，學齡兒童還需另外繳交5篇閱讀心得。

活動至今，兌換量已達一半，不過為了吸引更多大小讀者進入公共圖書館，也回饋讀者對於圖書館活動的支持，公共圖書館推出新春加碼回饋方案，只要民眾前往新竹縣內14間公共圖書館，並於當場借閱3本以上書籍，且尚未領取新竹縣悠遊卡借閱證者，即可兌換。

新竹縣文化局指出，活動開始至今，成人的悠遊卡借閱證已兌換約一半的數量，剩下不到5000張、兒童的悠遊卡借閱證則不足6000張，目前活動推出的悠遊卡借閱證為橘色，設計較為簡潔，對兒童的吸引力不足，文化局也將再推出可愛動物圖案版本的悠遊卡借閱證。

對於童趣悠遊卡有興趣者，3月6日可與行動書車一同前往六福村，當天在現場借閱3本書並辦證，且未兌換悠遊卡借閱證者，即可帶回動物版的借閱證，此版本限量50張，有興趣的民眾不要錯過。

(中時 )