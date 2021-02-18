高市府近日拋出亞洲新灣區2.0計畫，其中第4階段「海洋國門雙地標建築」，引發熱議。根據曝光的模擬圖顯示，有兩棟雙塔矗立港灣旁，網友怒轟建築物過高，恐破壞港區天際線。高市府18日澄清，此為示意圖，且為民間提案非市府規畫。

亞灣是近年高雄發展熱區，高市府與地主航港局、台灣港務公司三方合作，推動亞灣2.0計畫，並分4階段推動；第1階段是大港橋旁設置映像鹽埕浮空劇院生活廣場，春節期間已試營運，復刻50年代 大舞台戲院則預計2月底營運，號稱全球第一座7D浮空影院。

第2階段為整建駁二大港橋旁的倉7至倉10等4座倉庫，預計今年底招商及試營運，明年底啟動簽約及試營運。第3階段鎖定21號碼頭後方土地招商，計畫引入旅館、百貨商場，今年第3季將舉辦招商說明會。

至於第4階段則是蓬萊區濱灣，今年預計展開可行性評估，及先期規畫，但近日傳出市府擬建「海洋國門雙地標建築」，消息曝光引發網路熱議，也有眼尖網友發現，該模擬圖與前市長陳菊時代的神似，包括天空雲朵、郵輪都沒變，只差在兩棟建築體不同。

高市府重申，媒體報導該案時，即註明該圖僅為示意模擬圖，為民間提案並非市府規畫。有關後續規畫設計，市府將傾聽各方意見，謹慎處理請市民朋友放心。

高市府提到，高雄市長陳其邁時任代理市長時，推倒過往圍住高雄港的外牆，除讓民眾看見高雄港、親近港灣，更讓大家對亞洲新灣區充滿無限想像，同時有關灣區規畫競圖提案也接續不斷討論。

市府指出，尤其10號與16、17號碼頭對望的地理位置，更被市府視為必須好好規畫做為高雄門戶的重點工程，市府強調未來開發不會破壞高雄港天際線，將以創意特色的方式規畫亞洲新灣區2.0計畫。

(中時 )