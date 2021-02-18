關於醞釀中的蘋果（Apple）新品，近期倒是有不少傳聞已久的重磅產品，例如Apple Car以及蘋果首款VR頭盔等，都成為討論焦點。但相對於期待這些全新商品現身，不如等候蘋果現有產品線的常規更新，更為實際！韓網方面有網友爆料指出蘋果有望在3月16日舉辦發表會，有興趣的果粉可以期待！

Twitter 用戶 Tron （@FrontTron）引述來自南韓Naver部落格網友的爆料指出，蘋果有望在3月16日舉辦發表會。具體可能會發表的新品，則是包含新款iPad、新款iPad mini、AirTag以及Apple Card服務的拓展層面。嚴格來說，這兩個爆料者過去都沒有太知名的爆料歷史，因此網友參考看待即可。

RUMOR = Apple Event =



Date (OG says pretty much confirmed):

March 16, 2021



In Schedule (OG says sources say different words):

- New iPad

- New iPad Mini

- AirTags

- Wider support for Apple Card



OG: https://t.co/aQpn2Au6dO — Tron (@FrontTron) February 17, 2021

值得一提的是，較為知名的爆料者 Jon Prosser （@jon_prosser）先前也曾指出，新款iPad Pro以及AirTag預計會在3月份發表；而追蹤蘋果新品準度很有一套的天風國際分析師郭明錤則是在今年1月初預測，AirTags（藍牙定位裝置）以及蘋果的AR新品都有望在今年亮相。基於這兩大爆料者的過去歷史，更能讓人對於在春季看見AirTags以及其他新品感到期待。

AirTags are still on for March.



Haven’t heard of any further delays this time. 🤞 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021

然而，僅以 @FrontTron 網友還有韓國網友爆料的內容來看，新款iPad以及iPad mini的份量，恐怕難以撐得起一場發表會。但是如果是新款「iPad Pro」可就不一樣。當前市場預測蘋果有望率先採用mini LED螢幕的新品，就是iPad Pro。且蘋果將全新技術或是元件率先運用在iPad Pro中的歷史也已經發生過多次（例如改用USB-C連接埠、ProMotion自動螢幕更新率技術、LiDAR光學雷達掃瞄儀等等），以其定位來看，蘋果首先在iPad Pro產品線中導入mini LED技術是相當合情合理。

因此不排除有可能是因為爆料不夠準確，或是誤植相關內容，以近期相關消息來推測，蘋果在3月份發表iPad Pro、AirTags以及新款Ｍ系列晶片的Mac新品，看來是更有希望成真啊！然而仍須等候蘋果官方正式宣佈，才能確定是否今年將迎來蘋果春季發表會，以及多款眾所期待的新品。

(科技)