香港「銅鑼灣書店」前負責人林榮基來台開店，遭男子鄭啟龍及曾士晟、曾士峰兄弟潑漆。台北地院刑事庭依傷害罪判鄭4月徒刑、曾氏兄弟各3月徒刑，均可易科罰金；林另提刑事附帶民事訴訟，求償精神慰撫金300萬元，北院民事庭今首開庭即辯論終結，定3月25日宣判。

鄭男3人今親自出庭，對相關證據的形式真正不爭執，也同意引用刑事判決認定的犯罪事實，但表示求償金額太高。

林榮基則委託律師出庭，律師表示，本件求償金額會這麼高，不只因為是矚目案件，對於被迫從香港移居台灣的林榮基也是一種迫害，對林的生活造成嚴重的影響，且對社會做成很不好的示範，與一般物理暴力行為造成的侵害相比，應給予更高的賠償。

北院刑事判決指出，林榮基原定去年4月25日要在北市南京西路重新開張銅鑼灣書店，持續宣揚對香港問題的理念及訴求，鄭男心生不滿，找曾士晟兄弟幫忙，4月21日從書店尾隨林至中山北路一段某家咖啡店後，由曾士峰上前潑紅漆，曾士晟則持手機拍攝，再把照片傳給鄭男，3人犯後一同逃回高雄。

刑事庭開庭時，3人認罪，但強調是表達政治性言論，並當庭起身向林榮基鞠躬道歉，表明和解意願；林認為3人非真心認罪，拒絕和解，法官因此判鄭4月徒刑、曾氏兄弟各3月徒刑，均可易科罰金。不過，林對於刑度仍有意見，請檢察官提起上訴，全案目前在高等法院審理中，尚未開庭。

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(中時 )