一名網友日前於網路發文問及，看電視總會有人用手刀敲一下他人的後頸，對方沒多久就暈倒了，他懷疑是否只是戲劇效果，「這樣敲真的會暈嗎？」貼文曝光後，不少網友回應表示，腦幹附近真的別亂打，「是真的會出人命」。

原PO 16日於PTT八卦板發文以「被打後頸這個位置真的會暈倒嗎」為題表示，不管是看動漫，或是電影、電視劇，許多場景都有用手刀敲打他人後頸的位置，被攻擊也瞬間暈倒、失去意識。原PO好奇問「這樣敲一下真的會暈嗎？會的話原因是什麼？還是純屬戲劇效果？」

貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論，紛紛留言表示，「腦幹附近別亂打」、「打到腦幹出血應該就會昏迷了」、「頸動脈會暈」、「會出人命的」、「後頸是弱點」、「很難打到暈，但萬一打到暈，可能會造成對方癱瘓，真的不要亂打人後頸」；也有一名網友透露，打後頸是拳擊跟格鬥的禁招，內行人稱「Rabbit Punch」。

據《TVBS》報導，一名外籍武術老師曾來台授課，並親自示範如何用手刀攻擊頸部表示，主要是透過手刀點敲擊頸部人迎穴，阻斷經絡傳道，使腦部自由基瞬間變高，導致缺氧、缺血，出現瞬間昏迷，上課的學員表示，看電視劇都以為是戲劇作假，但親自經歷後，才知道一切都是真的，被敲擊的瞬間有觸電的感覺，眼冒白光，就不省人事，另外，中醫師陳旺全說，這其實是阻斷血液循環，讓神經受到衝擊，以至於暈倒。

(中時新聞網)