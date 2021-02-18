由於近期國內水情吃緊，外界認為是實施耗水費的時機，經濟部長王美花18日表示，目前水利署正在著手規劃，會分枯水期及豐水期不同時期實施差別費率，另外也會依產業與過去企業投入節水與再生水表現給予不同費率或優惠，後續待水利署訂出就會公告。

外界擔憂現在限水提升至11％讓產業生產有問題，王美花解釋，過去都有跟產業溝通，且大家能認同節水的方向，這可以讓水資源朝永續利用。另外海淡廠、再生水廠也都持續在設置規劃中，讓產業有穩定的水源可以生產。

至於是否要加速打造科技造水？王美花表示，從去年開始就非常細心計算水庫還剩多少水，抗旱水井北水南調都有計算，看看這些水能不能撐到5、6月，「雖然還有很多灌區休耕」，但還是讓民生公共、產業用水還是可以如常供應，在盡最大可能節約的情況下來節約。

她說，至於造水就是再生水跟海淡，這我們都在積極開發中，這一波主要是新竹緊急海淡設施可以完成供應，現在每天可以供水3,000頓，希望到2月底如期完成後，可以每日供水1.3萬頓，這樣的海淡的水雖然比較貴，但這是一個穩定的水源，廠商都很樂意配合購買，都有非常好的溝通過程，未來在西部地區那裡也在持續尋找適合海淡設施的霧這，目前麥寮那邊也已經開始在蓋、準備興建一個10萬頓的海淡設施。

(工商 )