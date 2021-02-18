受惠電動車產業話題不斷，「元大電動車N」（020022）自發行以來備獲投資人關注，金牛年新春開紅盤，帶動交易買氣大爆發，近兩日累計成交量達18,060張，18日盤中最高達5.51元，續創歷史新高，上市僅兩個多月累計漲幅達1成。

2021年全球新能源乘用車銷量預估將達480萬輛，較去年同期增長66%，開啟全球化浪潮，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾下，造成電動車全球銷量大爆發。加上Tesla、Apple Car、鴻海…等的積極開發，帶動全球電動車一波願景，台灣電動車供應鏈未來的快速成長十分值得期待。

法人指出，「元大電動車N」股價不斷創高，主要歸功於指數成分股的優異表現，像是占權重較大經營車用顯示器的群創、電源供應系統的台達電、充電系統的致茂、車用鏡頭的亞光、感測元件的同致等成分股，自「元大電動車N」掛牌以來連番大漲帶動，期間漲勢皆達雙位數以上。

「元大電動車ETN」連結標的為臺灣指數公司與財團法人車輛研究測試中心合作編制的「特選臺灣電動車代表報酬指數」，篩選台灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。

目前其成分股包括東陽、和大、台達電、佳世達、致茂、緯創、威剛、TPK-KY、台半、新普及東元、正新、裕隆、正崴、亞光、群創、同致、胡連等共18檔股票。

「元大電動車N」，專注投資台灣電動車產業的核心，無須費心逐一挑選股票，就能反映上述一籃子成分股票的漲跌，除投資手續費用外，幾乎沒有追蹤誤差，交易也非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。另外，每年指數成分股配息自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現。

元大證券提醒，ETN不是保本商品，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而使價格低於原始投資本金，且設有到期日，也可能因觸及強制贖回條款而提前到期，投資人在買賣前應詳閱公開說明書。

(工商 )