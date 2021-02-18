大陸滬深兩市在牛年首個交易日漲跌互現，其中上證指數18日收漲0.55％。兩市交投熱絡，成交額合計為人民幣（下同）1.09兆元。

香港信報報導，上證指數18日早盤最多漲76點，漲幅為2.1％，高見3,731點，隨後漲幅顯著收窄，終場收報3,675點，上漲20點，漲幅為0.55％，成交額為4,835.47億元。

深成指18日開高走低，早盤一度高見16,293點，上漲330點，漲幅為2.07％，隨後轉跌，最低見15,697點，下跌264點，跌幅為1.66％，最終收報15,767點，下跌194點，跌幅為1.22％，成交額為6,016.42億元。

滬深300指數18日收報5,768點，下跌39點，跌幅為0.68％。創業板指數收報3,320點，下跌93點，跌幅為2.74％。

各類股走勢分歧，煤炭股漲逾6％，有色金屬股漲近5％，石油股漲逾3％。化工、電力、金融股上漲逾2％。鋼鐵、房地產、水泥股漲逾1％。釀酒、醫療器械股跌逾3％，食品股跌逾2％，家電股跌逾1％。

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(工商 )

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