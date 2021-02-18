添購開工、開學新行頭，遠東SOGO忠孝館今（18日）起至22日舉辦「GRACEGIFT網路流行女鞋特賣會」，當季流行鞋款599元起、聯名小物199元起，話題夯包必搶Harry Potter帆布包699元，防疫必備的Holic迪士尼系列口罩499元起。

SOGO忠孝館今（18日）起至22日舉辦「GRACEGIFT網路流行女鞋特賣會」，吸引不少小資女搶購。（SOGO提供）

特賣會中，隨身小袋、零錢包等好物百元有找，熱銷暢銷聯名鞋款799元起，加入「Grace Gift官方LINE好友」，單筆結帳滿2000元現折200。此外，同場加映Marjorie服飾特惠550元起，麻豆私服150元起。

玩具總動員Q毛口金包，原價899元、特價499元，以現貨為準。（SOGO提供）

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