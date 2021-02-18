浩鑫(2405)代子公司暄達醫學科技宣布，今(18)日董事會推選浩鑫總經理鄭瑋勳，兼任暄達醫學董事長暨總經理。鄭瑋勳表示，兼任暄達醫學董事長暨總經理，是希望能夠高度結合浩鑫在資訊科技的豐富經驗與暄達對醫學領域之專業，以共同於科技醫療產品領域之布局提升更大綜效。雙方首款科技醫療的產品，是結合IoT應用整合方案的醫療級氣墊床，新產品預計第二季進入驗證測試階段，待取得醫療法規認證後即可進入市場。

暄達長期專注於高端醫材的開發，其醫療級氣墊床逐年穩健成長，另一主力產品－負壓傷口治療機也已經陸續取得美國、歐盟、巴西醫療認證，並積極地進行市場推廣，浩鑫自去年起已透過海外分公司，陸續協助暄達醫學開拓歐洲、巴西新客戶，而在台灣部分，則在去年第四季成功進入國內醫學中心級醫療院所，其相關耗材業已取得健保給付資格。

浩鑫除在業務推廣上協助暄達，同時更結合雙方各自技術優勢開發IoT應用整合方案醫療級氣墊床，該產品係藉由IoT的應用，強化即時偵測病患狀態之功能，以同步對氣墊床之因應調整，並同時可以將即時訊息傳送至護理站，協助護理人員掌握臥床病患狀況，以提供適當的照護措施。暄達醫學目前在醫療用氣墊床方面的產能已接近滿載，未來在集團的資源的挹注下，包括市場推廣、產品開發時程、產品設計及生產彈性，都可望顯現綜效。

鄭瑋勳表示，過去一年來暄達亦對於浩鑫轉型科技醫療領域激起極大作用，浩鑫於去年下半年所發表之「零接觸智慧防疫自助機Kiosk」繼台北醫學大學附設醫院採用後，今年1月再獲新北雙和醫院青睞，且目前已有多家醫學中心與區域醫院密切接洽中。有鑒於醫療院所之感染風險，國內醫療院所持續提高警覺因應，因此帶動零接觸防疫Kiosk供不應求；此外，浩鑫開發的醫療健康Kiosk「健康小站」也搶進逾百家連鎖藥局通路。

浩鑫公告2021年1月合併營收1.27億元，雖應用電腦產品受限疫情關係，仍未能見爆發性動能，但預期所遞延之訂單仍將於日後陸續發酵。而公司主攻的科技醫療領域，除暄達的醫療級氣墊床訂單穩定成長，負壓傷口治療機部分，今年的出貨表現亦可期待，加上浩鑫的零接觸智慧防疫自助機與醫療健康Kiosk業務版圖持續擴展，今年營運表現優於去年可期。

(時報資訊)