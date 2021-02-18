金管會今（18）日下午舉行2021年新春記者會，對於台新金規畫併購保德信人壽的目前進展及准駁關鍵，主委黃天牧表示，金管會在過程中均有提出建議，銀行局長莊琇媛及保險局長施瓊華則指出，資金規畫及財務能力為目前聚焦重點，沒有設定此案的准駁最後期限。

莊琇媛表示，就銀行局觀點，此次為台新金轉投資保德信，較關心的重點是投資的資金來源不能影響到財務健全性。台新金先前已提出申請，但銀行局認為資金規畫方面需做出更詳盡說法，因此發函要求補件，目前尚未接獲台新金回應。

施瓊華則表示，保險局對此案主要關切股東適格性部分，會依照過往的五大原則進行審查。台新金去年12月遞件申請，今年1月已發函要求補正，當中牽涉到的是保戶權益、員工權益、專業能力、財務能力、資金來源適法性。

施瓊華表示，此案主要焦點在於財務能力的審查，是否能在需增資的時程內有足夠的資金來源。由於台新金提到將透過處分彰銀持股籌資，因此在每個時點如何處理資產、來滿足保德信人壽的需求，希望台新金提供更明確的具體時程。

此外，施瓊華指出，台新金購買保德信後的整體營運計畫轉型，會牽涉到整體公司營運的風險控管及資金投資部分，已請台新金針對營運計畫書內的風險管理策略及人才配置規畫進行補強。

莊琇媛及施瓊華均表示，金管會並未設定台新金併購保德信案最遲要在何時回覆、也沒有設定准駁的最後時間點。施瓊華進一步指出，若接獲補件會依規定盡快進行審查，主要考量保德信未來尚需接軌IFRS 17及ICS時程，台新金必須提出較明確的增資因應規畫。

(時報資訊)