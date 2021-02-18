瑞士信貸(Credit Suisse)周四宣布2020年全年淨利大減22%，主因為7.57億瑞士法郎(約合8.42億美元)的法律官司費用，讓該瑞士第二大銀行第四季出現虧損。

瑞士信貸第四季淨損為3.53億瑞士法郎(約合3.92億美元)，相較下，優於該銀行調查18位分析師的預測為虧損5.66億瑞士法郎。

執行長Gottstein指出，儘管2020年的環境充滿社會和經濟的挑戰，但是公司看到了財富管理和投資銀行的強勁的基本面表現，同時也解決了歷史問題；展望未來，希望進一步加速財富管理的成長，在投資銀行帶來永續的回報。

目前較高的貸款損失預期、負利率的逆風，以及強勢的瑞士法郎皆侵蝕了獲利；在亞洲市場以外，只有瑞士信貸的投資銀行實現了全年的獲利。

與去年同期相比，第四季由固定收入交易而來的營收下滑8%，為7.13億瑞士法郎；另一方面，股票銷售和交易的收入則減少了5%，為4.98億瑞士法郎。

考量到2019年因一次性收益推動全年業績，以及2020年的回落，瑞士信貸認為今年稅前獲利有望成長6%。在追求獲利目標之際，瑞士信貸目標未來三年財富管理業務的年收入成長率為10%。

(時報資訊)