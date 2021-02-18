由南部北上新竹市香工某工地打工的胡姓鐵工，日前寒流來襲之際，竟在酒後穿著短褲打赤腳徒步由香山走到頭份市五福街一帶，沿街找尋車輛及民宅下手行竊，胡嫌得手後繼續留在當地伺機作案，轄區頭份警分局據報展開搜捕，隔天在失竊現場附近發現穿著短褲打赤腳的胡嫌，上前盤查當場逮捕破案。

33歲的胡姓男子原住在屏東地區，由於南部地區天氣炎熱，所以胡某習慣著短褲活動，月前，胡某受雇由南部北上新竹市香山地區一處工地擔任鐵工，下工後就住在工地臨時工寮內。

過年期間，胡某在工地獨自飲酒作樂，酒後徒步四處亂逛，赤腳走了10公里，走到頭份市五福街，沿街找尋未鎖門車輛及民宅下手行竊，結果1戶住家1樓大門未鎖，胡嫌於是闖入民宅竊得財物後揚長而去。

被害人返家發現失竊報警，轄區頭份分局頭份所立即調閱監視器追查可疑竊嫌，結果發現胡嫌在失竊現場出入，由於胡嫌身著短褲及打赤腳的特徵相當明顯，因此，警方將此特徵通報員警全力查察。

隔天中午，頭份所員警在五福街一帶搜尋，一眼就看到胡嫌在路上閒逛，特徵與前一天的竊嫌一模一樣，員警見獵心喜，不動聲色上前攔下胡嫌，稍加盤問下，胡竊就坦承犯案。胡竊並承認被逮捕同時，正在沿街找尋下手目標，前一天行竊得來的現金都拿出買酒喝完了。

苗栗縣警局新任局長周煥興非常重視住宅竊案，因此指示所屬各單位務必將住宅竊案視為重大刑案全力偵辦，讓民眾有安居樂業的安心感，頭份警分局除了偵破胡姓竊嫌涉嫌住宅竊案，另偵破一起住竊案，逮捕2嫌，偵詢後都依法送辦。

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(中時 )