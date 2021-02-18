玉山銀行與「政治大學金融科技研究中心」共同舉辦首屆「玉山校園商業競賽」於2月4日舉行頒獎典禮，競賽共集結超過25所大學、100組隊伍、500名學生，激盪數位金融商業模式。本次冠軍隊伍來自成功大學、亞軍隊伍來自陽明交通大學、季軍來自臺灣大學。冠、亞、季軍及優選團隊除可獲得最高10萬元獎金，冠軍團隊還可獲得玉山銀行實習資格。

此次競賽學生報名議題包括生活支付、小資輕理財、遊戲化經營及CSR議題等多元領域。決賽十強隊伍分別來自臺、政、清、交、成大及台北大學等6所大學，最終冠軍由來自國立成功大學的「分喵必爭」團隊脫穎而出，提出藉由AI預測來建立個人化消費與儲蓄模式，縝密的市場分析及執行規劃，成功獲得10萬元獎金；亞軍為來自國立陽明交通大學的「一點綠」團隊，以量化消費者環保支出並回饋金額至植樹基金為企劃主題，結合環境保育與金融業務深具創意；來自國立臺灣大學的「夜鷹計畫」團隊則規劃於加油站場景以車牌支付、實現無接觸快速付款，開拓場景金融的商機獲得季軍。

為提升學生實戰經驗、強化學術理論與商業實務連結，玉山於決賽前舉辦實作工作坊，規劃多元課程如商業模式與使用者訪談、平台設計、數位行銷等，並透過模擬決賽優化隊伍簡報技巧及企劃架構，讓學生的創意發想能更貼近企業實務。決賽邀請政治大學金融科技研究中心副主任/資訊管理系教授陳恭、政大國際產學聯盟執行長王世方，以及玉山銀行數位暨客群處處長溫學華擔任產學界代表，綜合創新性、完整性、市場可行性等面向進行評選，未來更有可能提供新生代創意實作落地場域。

玉山長期培育國內金融科技人才，不僅首創金融業舉辦AI技術解題的「人工智慧公開挑戰賽」，與臺大合授大數據課程成為Coursera全台首創產學合授MOOC課程，更與臺大、交大、中研院合作成立AI暨金融科技研發中心，本次與「政治大學金融科技研究中心」共同舉辦首屆「玉山校園商業競賽」，除提供學生將學術理論與金融實務結合的應用場域、培育更多數位人才，玉山亦能持續精進數位服務，打造顧客美好的數位金融生活。

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