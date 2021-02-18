台南新市區公所將於3月6日在新港社地方文化館展出「彩漾色鉛」色鉛筆聯展，展出日期至4月17日，並於6日上午10時舉辦開幕茶會，預計展出65幅精彩作品。

本次共同展覽的藝術家有王姿尹、林保琴、黃亞男、徐麗珠，均來自不同領域，由茫然、興趣到專業，從無到有的接觸歷程。

王姿尹專於工筆佛畫、花鳥、書法、色鉛筆，從事教學10餘年，原以工筆為主，因想嘗試方便的繪畫方式，開啟色鉛筆繪畫。色鉛筆採用中西合併方式，讓色鉛筆跳脫出生硬的既定方式，帶入多元層次色彩的呈現。

林保琴原是朝九晚五的上班族，畫畫從不在人生規畫中，一次因緣際會下，看到朋友的色鉛筆畫，突然心動想學，於是開啟畫畫之路。深受王姿尹老師色鉛筆教學影響，體會色鉛筆不只是一種畫法，而是可多樣貌的變化，可簡單、也可精緻有深度，顛覆刻板印象，也豐富對色鉛筆的認知。

黃亞男從小喜歡塗鴉，直到46歲，才正式跟王姿尹老師學習繪畫，因老師的用心教學，學到繪畫的技巧，領略畫畫的快樂及體驗作品完成的成就感與自信。6年的學畫時光，生命也因繪畫而變得更充實及有意義。

徐麗珠沒有藝術專業背景，只知色鉛筆是一種有顏色的筆，後因家人鼓勵，因而接觸色鉛筆這個繪畫領域，一筆一筆的畫，層疊色彩，考驗著耐心，快樂的畫出具有溫度和生命力及故事性的畫作。

(中時 )