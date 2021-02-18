科技執法讓違規無所遁形，永康區中華路與中山南路口設置「路口多功能違規科技執法系統」，首日就有83件違規，鑑於銀髮長者對於科技執法多半一知半解，為了提醒長輩們科技執法之於交通安全的重要，永康警分局今天結合高雄榮總台南分院前往龍埔里關懷據點，由交通組宣導交通安全、講授最新交通法令觀念等，呼籲長輩遵守交通規則，避免吃上罰單。

為了改善交通易肇事熱點路口，台南市警察局17日啟用「科技執法」，在永康區中華路與中山南路口設置「路口多功能違規科技執法系統」，針對闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左(右)轉專用車道、左(右)轉車占用直行車道等違規行為，通通逃不過電眼，將被攝錄開罰，首日該路口已攝錄計83件違規，包含闖紅燈、超速、未依標線行駛，審核後將依法舉發。

永康警分局今天結合高雄榮總台南分院前往龍埔里關懷據點，由交通組宣導交通安全、講授最新交通法令觀念。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

交通組警員劉政其表示，年長者晨昏外出時，交通工具可加裝合法的警示燈，並穿著亮色系衣著或佩戴反光物件，增加夜間辨識度，穿越路口應走行人穿越道才安全，尤其永康區位處交通要道，往來人車頻繁，對於社區高齡用路人著實形成一道威脅。

永康分局長呂世明強調，科技執法主要目的不在開單，而是防制交通事故及維護交通順暢，每降低一件交通事故便可防止至少一個家庭的破碎，提醒駕駛人遵守道路交通規範，共同營造一個友善且安全的交通環境。

(中時 )