爲開工加油！HUAWEI（華為）新春一開工便宣布推出筆電新品HUAWEI MateBook 14。新筆電承襲HUAWEI筆電基因，搭載AMD Ryzen 4000H系列行動處理器與AMD Radeon Graphics顯卡，搭配16GB記憶體，帶來更強的性能；鋁合金CNC鑽切工藝打造輕薄金屬機身，搭配2K全面屏；獨家一碰傳科技，可讓手機電腦跨屏分享文件、圖片、影片，還能自動辨識圖片中的文字，提升工作效率，滿足消費者不同場景的行動使用體驗！ HUAWEI MateBook 14推出深空灰經典配色，3/1(一)起在台正式上市。

品牌於HUAWEI MateBook 14正式上市前，舉辦線上直播及新品體驗會。2/19 (五) 下午12:30在華為官方Facebook粉絲團、燦坤Facebook粉絲團、中時新聞網Facebook粉絲團、電腦王阿達Facebook粉絲團、DJ凱莉Facebook粉絲團，搶先介紹新品特色及預購限定優惠，消費者留言互動還有機會獲得HUAWEI FreeBuds Pro。而2/20(六)至2/28(日)期間，於全台華為品牌店及燦坤指定門市舉辦HUAWEI MateBook 14新品體驗會，消費者現場可感受2K全面屏筆電工藝魅力，當日下單者還可將加碼好禮27吋薄型2K螢幕帶回家(贈品建議售價NTD 6,988元)！

HUAWEI MateBook 14採用2K高解析度全面螢幕，90%屏佔比，高達100% sRGB廣色域螢幕，畫面細節更為生動逼真，通過德國萊茵低藍光護眼測試，過濾部分有害藍光。相比傳統16:10的螢幕比例，HUAWEI MateBook 14採取3:2的螢幕比例，縱向顯示更多內容。機身採用鋁合金CNC鑽切工藝，加入精密噴砂及倒角鑽石切割工藝，手感舒適細膩，重量1.49kg，機身最厚處約為15.9mm。

MateBook 14支援手機與筆電間能一碰互傳圖片及Office文件，也能隨時分享手機影片至筆電，還能自動辨識圖片中的文字（此功能只限於配備電腦管家10.0.2.99或以上版本，並安裝電腦管家提供的相關驅動的HUAWEI MateBook 14。只適用於部份支援NFC並同時支援EMUI 9.1及以上的華為手機）。

MateBook 14搭載 AMD Ryzen 4000H系列行動處理器，採用7奈米製程；外加AMD Radeon Graphics集顯加持，看視訊短片毫不費力。提升至16GB雙通道記憶體，配合512GB PCle NVMe固態硬碟，讀取、存儲和壓縮大型檔案更高效。56Wh(額定容量)的大容量電池，配合華為智慧省電技術，快速充電15分鐘可使用2.5小時，配備65W USB-C口袋式充電器，重量僅160g，相容多種充電輸出功率。採指紋辨識與電源鍵二合一設計，一鍵開機同時解鎖，採用創新按壓式隱藏攝像鏡頭，使用時按壓彈起即可。

為讓更多消費者感受HUAWEI MateBook 14產品魅力，品牌特別於2/20(六)至2/28(日)，在全台華為品牌店/服務中心、燦坤指定門市規劃新品體驗會，歡迎有興趣的消費者報名體驗，現場將有專人介紹HUAWEI MateBook 14產品特色與功能，體驗後完成現場下單者，即可將加碼好禮27吋薄型2K螢幕帶回家！

(科技)