「利邦投資顧問公司」及「柏瀚資產有限公司」等4家公司，4年期間以投資玉石、私募資金等名目，吸金173億多元，有上萬投資人被害，台北地檢署去年將在逃遭通輯主嫌林健文及該集團多名幹部起訴後，18日依違反《銀行法》等罪起訴實際負責人陳春伯等5人。

調查局獲報，林健文自2014年6月至2018年9月間，與王國興等人合夥，成立利邦投資顧問公司及柏瀚資產等4家公司，林健文為擔任實際負責人，對外以私募基金招攬投資礦石，保證獲利等方式，宣稱半年息10％、1年息24％，最小投資單位為10萬元。

林健文透過徐男等大批業務員，對外招攬投資，與投資人簽定「資本市場（私募基金合議投資）合約書」，保證還本，期滿返回本金，吸引上萬人投資，吸金超過173億多元。

利邦投資實際負責人陳春伯自行到案，本來被通緝的副總高荐評也向陳表示「我跟你一起去」，也主動到案。陳、高不否認客觀事實，不過，他們辯稱不是非法吸金，純粹就是私募資金，而且投資人都拿回了投資款，沒有損失，所以也沒有投資人提告。

檢方認定，陳、高等人向不特定多數人收受投資，就已經違反銀行，因此，即使沒有投資人提告，仍依違反銀行法起訴陳、高，及謝姓、陳姓、楊姓集團幹部。

主嫌林健文早在2012年8月間，以朗瑞公司名義，對外招攬「私募基金」、「合資契約」，以及「2個月後保證獲利買回」，共吸金16億多元，被依違反銀行法等罪，判刑8年確定，台北地檢署囑託宜蘭地檢署代為執行發監，但林男早已落跑，北檢2020年3月向法院聲請沒收20萬元保證金，並發布通緝。

(中時 )