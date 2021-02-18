大陸跳水皇后郭晶晶7年前與霍英東家族第三代長孫霍啟剛結婚，如今育有2女1子，被外界稱為「嫁給了愛情」，霍啟剛更被讚是豪門清流。最近夫妻倆接受專訪，談到這幾年的年夜菜，霍啟剛坦言有了來自北方的妻子後，「現在全家都吃餃子」，又在鏡頭前吐槽愛妻剛開始學包餃子尺寸都超大，吃3顆就飽了，讓郭晶晶尷尬掩嘴笑炸。

霍啟剛和郭晶晶原本育有一兒一女，2019年中才突然承認早在元旦迎來3女兒，成為五口之家，最近逢農曆春節，霍啟剛在IG限時動態分享一家五口照片，年紀最小的小女兒真面目終於曝光。傳聞兩人有意再生個疫情寶寶、拚第4胎，霍啟剛去年回應：「沒有（打算），太太已經很忙了！」，吐露對郭晶晶的心疼。

被霍啟剛吐槽，郭晶晶尷尬掩嘴笑。（圖／翻攝自大灣區之聲微博）

近日，霍啟剛夫妻接受《大灣區之聲》專訪，霍啟剛說以前不常下廚，今年特地學做了蘿蔔糕，郭晶晶也點頭讚揚老公廚藝，至於郭晶晶的廚藝，霍啟剛秒回：「味道當然是非常好啊！」又說他們香港人通常多吃米飯為主，娶了太太後，家裡變成愛吃餃子，更爆料郭晶晶一開始不會掌控大小，「吃3個就飽了」，現在全家人都因為郭晶晶常吃北方菜。

霍啟剛一家五口照曝光。（圖／翻攝自 IG）

霍啟剛進一步說，他們往年習慣初一、初二過完年後就會帶家人回河北保定老家，見見長輩，也讓孩子感覺不同的過年氣氛，他們家還有個傳統，就是過年要去花市逛逛，沾染歡樂氣氛，很多回憶現在想起來都是跟爺爺、奶奶一起度過學到，使他也希望可以將這些習俗傳承給下一代，讓孩子未來也能有這些美好回憶。

(中時新聞網)