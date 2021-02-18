女星邵岱兒（Debbie）因參加《綜藝玩很大》爆紅，她的長相甜美、身材火辣，更擁有英屬哥倫比亞大學金融系（UBC）的高學歷，還自創服飾品牌，可以說是內外兼具，被網友封為「學霸女神」，她也時常在社群平台上和粉絲互動，時不時放送清涼照，日前她發布的泳裝照再度引起關注。

邵岱兒近來鮮少出現在螢光幕前，專心處理服飾品牌副業，還親自當起模特兒，日前她久違在IG上曬出一張比基尼照，只見她坐在泳池畔，身穿一套黑色比基尼，胸前的W設計襯托出她的傲人上圍，完美胸型一覽無遺，零贅肉的腰間S曲線更是令人看了血脈賁張。

邵岱兒也在內文為自己服飾店的福袋宣傳，然而網友全都歪樓，將重點放在她的火辣身材上，「大膽性感」、「也太美了吧」、「岱兒太美了，太辣了」、「這件厲害了」、「這身材也太辣了吧」、「大過年流鼻血」、「美呆了！」、「認識你真有福氣」、「看到岱兒就是愉快」。

事實上，邵岱兒不僅會讀書還長得美，美貌更曾轟動香港論壇，由於希望往戲劇界發展，她捨棄金融業，轉而進入演藝圈，成為高以翔、姚元浩師妹，而私下的她熱愛做菜，還擁有西餐烹調丙級技術士證照，打破外界認為美女只有外貌的傳統印象。

(中時新聞網)