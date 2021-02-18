高雄市副市長林欽榮18日上午到橋頭區典寶溪D區滯洪池，視察太陽光電發電系統，他希望各局處一起努力，至2022年底，達到270MW（百萬瓦）的目標。對於滯洪池蓋光電板，他說，要因地制宜，不要蓋滿，留一點空間給鳥停歇。

林欽榮視察太陽光電發電系統，水利局長蔡長展、高雄市議員高閔琳等人陪同。林欽榮聆聽水利局人員簡報，並提出問題，相當專注。

位於橋頭區典寶溪D區滯洪池的太陽能光電系統。（林瑞益攝）

林欽榮並視察現場的環保材質浮板，要求此發電系統的材質一定要達到環保無毒標準。此D區滯洪池年發電量約583萬9769度，發電效益可提供1606戶家庭用電，可以減少3089噸碳排量。

林欽榮會後受訪表示，高雄市長陳其邁上任以來，要求成立綠電小組，由林欽榮召集。至2022年底，要達到270MW光電能量，林欽榮希望各局處一起來推動；水利局有15個滯洪池，此D區滯洪池有4 MW，是國內數一數二大型的水面型太陽光電浮水式場域，在兩個月前完工。

林欽榮說，此技術在台灣愈來愈成熟，還會有近8個滯洪池會陸續推出，預計在明年之前水利局還可以建構10至15MW。因為希望台積電、谷歌、亞馬遜等公司到高雄發展，所以要先準備好綠電。成功總是留給準備好的團隊。

對於D區滯洪池上蓋光電板，與B區滯洪池相比，視覺美感差了一點，水利局長蔡長展說，目前的15座滯洪池，選擇在郊區打造太陽光電系統，B區有44公頃，有選擇在非入口處做了兩期太陽能光電，此後會依照用地屬性與配置，做一些調整，兼具公園美感。

(中時 )