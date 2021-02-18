下周就是228連假，公路總局預估，車潮自2月26日（星期五）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮集中在2月27日至3月1日上午，返回工作地車潮則預計集中於2月28日晚間起至3月1日。為鼓勵搭乘大眾運輸，自2月26日0時起至3月1日24時止，推出國道客運票價優惠、在地轉乘優惠，東台灣「在地有腳」租賃優惠。

省道易壅塞路段。(圖/公路總局提供)

公路總局表示，搭乘90條國道客運可享平日優惠價或原票價85折，使用電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，此外43條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠。

228連假欲前往宜花東，搭乘北花國道客運可享來回票400元優惠，「【0999】高鐵左營站─台東轉運站」公路客運直達臨時路線，亦提供單程優惠票價350元，來回票650元優惠；抵達東部後，持客運票證可享「在地有腳」租賃優惠，除租車優惠外，回程可再享最高折抵客運票價200元優惠。

公路總局研判，省道易壅塞路段包含地區的主要幹道，如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段等、銜接高速公路的路段，如：台65線、台74線、台86線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，及重要觀光風景地區鄰近路段，如：：台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

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