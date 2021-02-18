大陸國家電影局18日中午發布的資料顯示，2021年2月11日除夕至17日正月初六，全大陸電影票房達78.22億元(人民幣，下同)，繼2019年59.05億元後，再次刷新春節檔電影票房紀錄，較2019年春節檔增長32.47％，同時創造了全球單一市場單日票房、全球單一市場週末票房等多項世界紀錄。

據新華社報導，今年春節檔觀影總人次為1.6億，比2019年春節檔1.32億增長21％。截至2月17日，全年總票房為115.88億元，觀影總人次為2.62億，大陸國產影片票房為112.26億元。

春節檔的7部影片累計票房分別為：《唐人街探案3》35.62億元；《你好，李煥英》27.22億元；《刺殺小說家》5.39億元；《熊出沒·狂野大陸》4.05億元；《新神榜：哪吒重生》2.39億元；《人潮洶湧》1.51億元；《侍神令》2.11億元。

(旺報 )