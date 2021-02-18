87歲資深藝人脫線，早年演出電影及脫口秀喜劇走紅，吊帶西裝褲加上圓黑框眼鏡，更是著名的招牌造型，不過他在台東經營的牧場，疑似有遊客遺留2千萬的錢包，立刻引起大批網友議論。

脫線在臉書貼上「失物招領」的公告，只見他PO出一個長型錢包的照片，接著寫道：「台南的XXX先生，你吃完雞肉喝完老雞bar咖啡，錢包就不要了，錢歹賺，有熟識X先生的，請通知他趕緊來拿」，更強調錢包裡面有現金、證件，還有發票2000萬，強調如果沒人認領，下午就會交給派出所，也希望民眾能分享到台南社團，希望可以早點找到失主。

脫線臉書全文。（圖／台東脫線牧場-脫線爸臉書）

對此網友紛紛留言：「先送警局，警察會盡快打電話給他，不然等到下午才送，人走遠了還要回來，事情更麻煩」、「直接請警察找人，要不他離開台東了，還得麻煩您送派出所」，但也有人開玩笑表示：「這是為了下次光臨舖的梗、藉口再去吃雞啊」、「脫線爸您家的料理大餐太好吃，忘了自己的二千萬」。

脫線在台東經營得牧場，從去年就受到疫情影響，業績嚴重下滑6、7成，讓他煩惱發不出薪水，去年更曾想過要藉著領紓困補助，不過看到民眾為了申請紓困補助，出現很多亂象，便在臉書呼籲錢夠用的人將補助留給真正需要的人，畢竟這筆錢可能是這些人的「救命錢、吃飯錢、註冊錢」，更強調「錢沒人嫌多，但人心不該貪」。

(中時新聞網)