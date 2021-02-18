台美首場供應鏈合作前景座談會在5日圓滿結束，外界期待能盡速召開下次會議，經濟部長王美花18日表示，因為現在美國拜登新政府的相關官員陸續在聽証接任，最新的供應鏈合作前景會議的時間，「會篤定一點在接下來進行」。

王美花在部務會議前接受媒體採訪時強調，目前台美供應鏈是一系列的，後續也會在安排，現在下面幕僚工作也在進行，「什麼時候辦我們就會趕快去辦，但不會壓一個比較確定的時間」，什麼時候該辦就會去辦。

不少半導體業者18日上午現身經濟部，王美花解釋，教育部有一個「國家重點產業產學合作人才培訓創新條例」正在立法院，教育部希望本會期就可以審查，而今天上午由副院長沈榮津主持、教育部長潘文忠也出席，「確實半導體相關廠商也有來」。

她說，當時要做沙盒創新的條例就是為了要培育更多的人才，這個條例有個很大的重點，就是業界的出資要不低於政府出資，既然業界要出資、這又是沙盒創新、要鬆綁目前既有法規，所以對未來課程怎麼設計、學院怎麼運作等等，這些都需要先與業界溝通、交換意見，立法院這個會期非常可能要審、這對法案通過前後有銜接的幫助。

(工商 )