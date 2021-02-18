摩根士丹利發表最新報告指出，從餐飲、電影院及出遊數據來看，春節期間大陸消費市場暢旺，工廠復工日也比往年提早約十天，因此預計大陸2021年第一季經濟增長19％，全年經濟增長9％，優於市場預估的8.4％。

香港經濟日報報導，摩根士丹利援引大陸商務部數據指出，全國主要零售商及餐飲行業於春節期間的收入增長29％，若撇除2020年的低基數效應，收入實際增長4.9％，比2018年第四季至2020年第四季的平均增速12％還低，主要是因為社會仍實施社交距離措施，跨城市出遊減少，工作時間也較往年還長。

為避免疫情擴散，大陸於春節期間鼓勵「就地過年」。不過，「就地過年」的消費活動，抵銷跨城市出遊減少的負面影響。其中，全國影視票房於春節期間首6天，票房增長35％。

摩根士丹利表示，初步數據顯示，本土消費活動取代景點及飯店消費，其中又以勞動人口密集的東部省份特別明顯。

且由於大部分外省員工沒有回鄉過年，不少下游生產企業及基礎建設項目，已於年初四（15日）或初五（16日）復工，復工時間比往年提早約十天，主要與出口訂單強勁有關。

(工商 )