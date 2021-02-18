Seagate Technology（NASDAQ：STX）協助中研院環境變遷研究中心氣候團隊在精進自身研究的同時，打造專屬台灣的氣候預測模組（TaiESM），更在2020年首度加入世界氣候研究計畫（WCRP），在各國會員間展示模組。

台灣氣候預測模組的建立不僅為台灣打開在國際間交流的另一扇大門，更為台灣各個研究機構未來在氣候資料蒐集上奠定更深厚的基礎。

「這次開發出台灣獨有的氣候模組，不僅能向國際間展現台灣的研究實力，同時也取得與國際氣象單位交換資料與技術交流的門票，進而爭取與各個會員國免費交換相關資訊。」

中央研究院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄說道，「完成階段性計畫的第一步後，下一步我們希望能以資料交換的方式蒐集到其他會員國的氣候資料，加以驗證、訓練模組的精確度，屆時預計將增加十分龐大的資料量，並不是一般研究單位能夠負荷的儲存量。」

目前環變中心氣候團隊研究一天累積下來的資料就高達2～4TB。為了能讓研究愈加準確，未來會陸續加上各研究單位所提供的再分析資料，代表著資料的蒐集來源將更加複雜，資料量也只會增而不減。

團隊所遇到的問題符合了Seagate於2020年發表的調查報告《Rethink Data》中所述，接下來兩年內企業的資料量將以42.2％的年增長率增加，而隨著5G、IoT裝置等科技興起，資料蒐集的來源也越來越多元、複雜，也是所謂的資料蔓延。在資料增長與與資料蔓延的相乘下，讓企業在資料管理上築起了門檻，使得資料運用的潛力無法最大化。

研究團隊的張文明對於資料價值也提出了見解：「對於環變中心氣候團隊而言，每筆資料都有其獨特的價值，也是研究的開山基石，相對於其他產業，我們沒有所謂的冷儲存，每筆資料會不斷地被拿出來比較，以不斷精進我們的研究。然而，我們最大的困擾反而是面對有限的儲存空間，必須思考如何從中篩選出最為精華的資訊做保存。」

張文明進一步指出：「Seagate磁碟陣列的超高密度儲存空間，與搶先市場支援最新的大容量硬碟，讓同樣的機櫃空間提高近25％的儲存容量，對於追求在有限空間提供最大的儲存資料量的我們來說，無疑是一大幫助，讓團隊無後顧之憂地專心於台灣氣候模式的開發，以及未來研究。」

Seagate台灣區總經理黃又青表示：「我們很榮幸能提供環變中心氣候團隊一直以來在尋找的資料儲存解決方案，也非常高興該團隊加入氣候模式比對計畫，創造台灣氣候研究的里程碑。Seagate將持續以業界領先的資料儲存設備，提供企業和研究組織所需要的資料管理後盾。」

成功部署高密度資料儲存解決方案後，環境變遷研究中心氣候團隊的下一步計畫，是將所有資料彙集、梳理，打造可雙向溝通、能夠做資料交流的開放平台，稱為氣候變遷研究聯盟資料庫 ，讓台灣所有研究單位皆能在平台上獲取已格式化、統一規格的資料做研究。

同時，各研究單位也能分享自身的研究成果，讓各自的團隊能輕鬆獲取所需資訊，應用在不同的研究主題。此舉期待能帶領台灣在氣候領域的資料經濟中立足，未來更期待能將研究成果應用在各個產業中，尤其協助「靠天吃飯」的產業可提前作產值預估，或是應用至國家及各個城市的災難預防中。

(工商 )