2021開年以來原油價格表現十分亮眼，布倫特和WTI原油價格分別上漲22.2%/23.5%。原油庫存的大幅回落無疑是其價格上升的主要原因，瑞銀財富管理投資總監辦公室對2021全年原油價格走勢依然保持樂觀，並且分別調高2021年六月底至2022年三月底的布倫特原油價格預測至65-70美元/桶。

標普500指數在週三晚間收平，而十年期美債利率下跌至1.28%。在昨晚下跌之前，推動該利率在短期內上升的主要原因是市場對美國國會批准財政刺激的樂觀預期。瑞銀預計國會將會批准1.5萬億美元的刺激預案，而樂觀情景下甚至可能達到拜登總統提出的1.9萬億元。

財政刺激令市場擔憂可能出現通貨膨脹，但瑞銀認為通脹上升只會是短期現象，而最近的走勢主要反映了市場對經濟復甦與通貨再膨脹交易的樂觀情緒。

從供應端來說，歐佩克及其聯盟今年早前推遲了2月和3月的增產計畫，並且沙烏地阿拉伯也宣佈在這兩個月減產100萬噸/日。另外，哈薩克以及美國的嚴寒天氣也令生產受阻。而石油需求比市場原先預期地更為強韌，儘管歐洲等地區的出行限制有所延長。其中一個原因是北半球的寒冷天氣，將美國石油產品需求推高至去年三月以來的高點。

瑞銀預期石油需求將會從目前的93-94萬噸/日逐漸升至100萬噸/日，並在2022年下半年達到102萬噸/日，與2019年水準相當。隨著疫苗廣泛推出，居民出行能夠得以恢復，經濟活動也將重啟。而邊境關閉等防疫措施也將逐漸取消，料能支持此前受壓的休閒及商務旅行需求反彈。

(時報資訊)