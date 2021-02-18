因應新冠肺炎疫情，金門縣政府去年發放「金門1＋1振興券」，有效刺激縣內短期消費經濟，原訂流通期限為2020年12月31日，但考量商家收券後不一定馬上有時間申請核銷，因此將最終核銷期限延長2個月，也就是今年2／26，希望商家把握時間盡快處理。

縣府說明，截至今年2月4日，總計已受理767家商家申請2488件核銷案，累計金額達新臺幣5億2612萬5500元整，占發放金額99.49％，尚有267萬6500元未回收。縣府服務人員除每周一駐點各鄉鎮公所外，每周一到周五也在金門縣政府「節能辦公室」（金門縣政府正對大門之中棟，大廳服務台的右側廊道第一間）為商家提供核銷服務。

建設處提醒，各鄉鎮公所據點最終受理日是今年2月22日（星期一），金門縣政府最終受理日是110年2月26日（星期五），希望商家準時申請核銷，逾期不予受理。

各核銷據點服務時段：一、各鄉鎮公所：每周一公所上班時段（午休時段12：00~13：30）。二、金門縣政府「節能辦公室」：每周一至五縣府上班時段（午休時段12：00~13：30）。 首次申請核銷商家，應先至「金門縣政府建設處／金門縣1＋1振興券專區」下載並填寫申請書，並攜帶已核章之票券及統一發票章（收據章）及相關佐證文件。若有疑問可逕洽建設處工商科082-326204。

(中時 )