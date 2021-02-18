旱災中央應變中心昨日工作會報決議，高雄地區水情燈號自110年2月25日調整為黃燈減壓供水，目前主要水源高屏溪川流量今日為8.1cms，僅為歷年同期21cms之38％。

中央氣象局預測今年第1季雨量比往年偏少，需審慎因應本次枯水期。副市長林欽榮18日率領水利局同仁視察大泉伏流水工程，並聽取台灣自來水股份有限公司南區工程處簡報，此工程已於110年元月完工並立即啟用，每日可再提升15萬噸的備援用水。

高雄地區無大型水庫，高屏溪川流水為主要原水水源，但枯水期間常因河川流量不足面臨缺水風險，故經濟部水利署和自來水公司自104年起積極開發伏流水，加入大泉伏流水工程完工後，高屏溪沿岸共計7處伏流水，最大每日約可供70萬噸，期可發揮備援功能達到穩定供水的效果。

林欽榮表示，未來天候降雨不如預期，仍有缺水之虞，籲請市民養成節約用水習慣，今日節省一度水，明日免受缺水之苦；隨時關緊水龍頭，並回收重複使用，使有限的水資源達到最有效的運用。

(中時 )