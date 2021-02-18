電子配件品牌CASETiFY於近期宣布，將與坐落於藝術之都巴黎、世界著名的博物館「羅浮宮」首度跨界合作，推出一系列聯名商品。以館內數件知名藝術作品為設計主軸，「Louvre x CASETiFY」系列將歷史上廣為人知的經典巨作轉化為日常生活中的電子配件，讓頂尖藝術品也能貼近民眾的日常。全系列商品即日起開放於官網開放線上登記候補，登記後即可獲得2月23日開賣當天的優先購買資格！

「Louvre x CASETiFY」聯名系列設計靈感由羅浮宮之於世界文化的深厚影響所啟發，以其聞名的normcore風格向藝術巨擘致敬，並將經典作品《蒙娜麗莎》、《米洛的維納斯》、《大宮女》與《領導民眾的自由女神》，融合品牌熱銷款式「強悍防摔手機殼」帶來多樣化獨特設計。全系列將演繹三種不同風格商品，熱愛藝術的消費者除了可選擇經典畫像款式，更有以羅浮宮入場票根搭配名畫的客製化手機殼，以及仿效館藏展覽標示所設計的眾多電子配件。CASETiFY的最新產品「環保不鏽鋼水壺」更將首次以聯名型態登場，商品零售價為美金45元至49元。此外，「Louvre x CASETiFY」聯名系列亦包含各式電子配件，如iPad及AirPods保護殼、無線充電盤、二合一手機支架等，售價為美金20元至72元不等。

Louvre x CASETiFY 系列手機殼演繹三種不同風格商品，包含經典畫像、羅浮宮票根、以及館藏展覽標示設計。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

熱愛藝術的民眾可選擇環保不鏽鋼水壺、iPad及AirPods保護殼、無線充電盤、二合一手機支架等多樣化電子配件。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

「自從2011年品牌創立以來，CASETiFY即以成為讓全球發揮創意的電子配件平台為目標，致力於尋求與各行各業的頂尖品牌合作，推出各式獨特商品。」CASETiFY 聯合創辦人及行政總裁吳培燊表示，「今年我們有機會與深具歷史文化意義、滿載全球著名藝術巨作的羅浮宮聯名合作，對CASETiFY而言無疑是座夢幻里程碑；同時也期待此系列合作將激發更多年輕世代設計師的靈感，攜手為世界帶來眾多充滿創意的作品。」

「Louvre x CASETiFY」聯名系列身為品牌知名創意計劃「CASETiFY Co-Lab」的一員，於線上線下皆擁有豐富資源與多樣企劃，如推出特定地區限量商品、快閃店鋪、聯名品牌活動等，為世界各地消費者展示CASETiFY的高質感電子配件。

即日起，熱愛藝術的民眾即可在CASETiFY官網線上登記候補，並於2月23日正式開賣當天搶先購買「Louvre x CASETiFY」全系列商品，更可免費運送至全球180個國家；此外，羅浮宮金字塔內實體店面及官網亦提供銷售服務。

(科技)