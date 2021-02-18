新台幣兌美元匯率已站上28.33元，金管會決定出手協防。金管會主委黃天牧18日表示，考慮保險業資產配置安全及引導增加投資國內產業、公共建設，保險業投資國外上限45％，及與國際板債券合計投資不逾65.25％，「短期內要維持此比率」，但金管會監理唯一能作的就是提高外幣保單額度。

保險局局長施瓊華表示，去年底國人投保外幣保單已占壽險新契約保費約60％，代表有一定的需求，最快今年3、4月，將考慮壽險公會的提案，拉高外幣保單額度，即在此額度內銷售的外幣保單，不計入國外投資限額。

目前壽險業外幣保單銷售若不逾準備金35％，即可不納入國外投資限額，保險局初步考量拉高到40％，即會多出新台幣1兆元的額度。

同時保險局長施瓊華亦透露，若今年美國聯準會（FED）及台灣央行並沒有調整利率，則7月傾向不調整保單責任準備金利率，即保戶不用擔心責準利率再降，保費又再變貴，且可能因為今年要上路的第六回合生命表，終身壽險保費將更便宜。

(工商 )