汽車市場的要求極高和競爭異常激烈，安森美半導體全球汽車策略和業務拓展副總裁Joseph Notaro表示，先進駕駛輔助系統（ADAS）持續發展解決了買家重視的兩個關鍵特徵：方便和安全。

Joseph Notaro指出，越來越多的人認為ADAS可提高安全性。舉例來說，由Subaru開發的EyeSight系統已獲產業專家和車主認可其與其他系統整合的方式可提供便利性和安全性。該系統使用立體機器視覺來辨識道路狀況、交通訊號和潛在危險，並用此資訊來控制車輛的速度，並在需要採取行動時提醒駕駛。

人們對EyeSight系統興趣斐然的是Subaru汽車和安森美半導體如何密切合作開發該方案。在垂直整合的產業中，這是不尋常的。從層次上而言，是按層級安排的。通常，汽車製造商主要是與一線供應商合作，而一線供應商則與二線供應商合作，依此類推。安森美半導體向一線和二線製造商供貨。

在這種情況下，安森美半導體與汽車製造商有著直接的技術合作關係，因為Subaru汽車本身就參與了演算法開發和感測器選擇，以優化整體系統性能，滿足其車輛級別的要求。該系統被設計為車輛功能的一部分，而不是添加到車輛上增強功能。

EyeSight系統採用了兩個AR0231AT CMOS圖像感測器。這些構成了ADAS系統的前視「眼睛」，看前方的道路，安森美半導體也提供了在上一代EyeSight系統中使用的圖像感測器AR0132AT。安森美半導體現已出貨超過1.2億顆圖像感測器用於基於拍攝相機的ADAS。

從圖像捕捉到資料分析，在訊號鏈的每個點都必須解決提高像EyeSight系統這樣的ADAS的性能。為了避免出現品質差的資料導致系統演算法性能不佳的典型問題，Subaru汽車致力於選擇一種高性能感測器，以確保將高品質資料登錄其高性能演算法。

從經典意義上來說，資料是二進位位元，但是該流需要起源於某個地方。在ADAS中，起點是用於監視真實世界（車輛內外）的感測器。感測器的品質直接決定著資料的品質。按照任何製造商的標準，AR0231AT都有令人印象深刻的資料表。

但是像Subaru汽車這樣的OEM廠商，曾與一線廠商合作提供完整系統，並非真正對圖像感測器的資料表上的數位感興趣，無論它們可能有多令人印象深刻。可以理解的是，他們感興趣的是資料的品質以及這些資料如何?明他們實現所需的車輛系統性能。

(工商 )