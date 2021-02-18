財政部關務署表示，對自中國大陸產製進口特定鋁箔反傾銷調查案，財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，並對國內產業造成實質損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，財政部公告自110年2月22日起對陸製特定鋁箔產品臨時課徵反傾銷稅19.86％～32.36％，為期4個月。

我國臨時課徵反傾銷稅對象包括中國大陸的上海神火鋁箔（28.28％）、廈門廈順鋁箔（19.86％）、昆山鋁業（32.36％）、丹陽市精益鋁業（29.1％）、江蘇大亞鋁業（29.1％）、其他製造商或出口商（32.36％），課徵期間為2021年2月22日起至2021年6月21日。

根據關務署資料顯示，本次涉案貨品為鋁純度在99.3％～99.9％的特定鋁箔，進口稅號「76071120006」及「76071190001」，多為食品包裝、香菸褙紙、金紙等用途。

中鋼集團旗下的中鋼鋁業公司日前向關務署申請反傾銷稅調查，因中國大陸現為全球鋁箔第一大出口國，但近年來產量過剩，頻頻向歐美、亞洲等國傾銷，已遭美國、歐洲各國、墨西哥等裁處貿易制裁，建議應課徵反傾銷稅。

我國經調查後，初步判定中國大陸特定鋁箔產品確實有傾銷情況，臨時課徵反傾銷稅，若最終判定屬實、將繼續課徵反傾銷稅。

(工商 )