依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」規定，自2021年1月1日起，金融機構申報應使用2.0版XML格式製作的CRS檔案，因此金融機構務必及時確認更新項目並調整申報資料產製格式，並在今年6月完成稅務用途金融帳戶資訊（CRS）申報。

此外，除了日本及澳大利亞，財政部預計2021年9月將與英國進行金融帳戶資訊自動交換，所以申報時也要加入英國稅務居住者的相關資訊。KPMG安侯建業聯合會計師事務所CRS主持人林倚聰提醒，金融機構專責單位必須及早規劃以應對申報狀況。

(工商 )